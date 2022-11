Firenze, uomo di 62 anni trovato morto in casa dalla ex moglie: il giallo della ferita alla testa

Un uomo di 62 anni è stato trovato morto in casa dall'ex moglie. Il deceduto aveva un'evidente ferita alla testa e i carabinieri hanno subito avviato le indagini per scoprire come sia avvenuto il decesso. Un giallo che ha sconvolto Rignano sull'Arno, in provincia di Firenze, dove l'uomo viveva.

Il ritrovamento

La scoperta è avvenuta nella tarda serata di domenica 6 novembre, quando i carabinieri sono stati contattati da una parente della vittima appena rientrata in casa. Si tratta dell’ex moglie dell’uomo, che stava rientrando nell’appartamento dopo un viaggio all’estero. I soccorsi si sono rivelati inutili, l'uomo era già morto da tempo. La donna ha subito avvertito le autorità e il 118, ma per il suo ex marito non c'è stato nulla da fare.

Le indagini

I carabinieri e la squadra investigazioni scientifiche del Reparto Operativo di Firenze hanno effettuato un sopralluogo e avviato gli accertamenti per ricostruire i fatti che hanno portato al decesso dell’uomo. Per approfondire le circostanze dell’evento sono intervenuti anche il Pubblico Ministero di turno e il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno sulla salma. A non essere chiaro è come l'uomo si sia procurato una ferita così evidente alla testa. Sicuramente nei prossimi giorni verrà richiesta un'autopsia per capire cosa abbia scaturito una tale ferita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 19:51

