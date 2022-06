Gerry Scotti visita Firenze: Carlo Conti è la sua guida turistica speciale

Inizia l'estate e Firenze si popola di turisti. E anche vip del calibro di Gerry Scotti si regalano delle giornate sulle sponde dell'Arno. Il noto presentatore tv ha deciso di passare una giornata piena di visite a musei e passeggiate tra i monumenti a Firenze, ma con una guida turistica davvero speciale. Carlo Conti, fiorentino doc, mostra le bellezze della sua città natale al collega e i due si fanno un selfie social su ponte alla Carraia e sullo sfondo spicca Ponte Vecchio.

Leggi anche > Max Giusti, l'appello per il ring di Cassius Clay: «Salviamo questo cimelio, facciamolo per i giovani»

Il popolare conduttore 65enne, volto di punta dei canali Mediaset, posta un selfie insieme all'amico Carlo Conti: nello scatto pubblicato sui social i due hanno un sorriso radioso.

«Sconti!!!!!……..l’alternativa era Cotti. Grazie Carlo di avermi dedicato un po’ di tempo, sei una guida fantastica», scrive, a corredo della foto, Gerry Scotti entusiasta.

La foto appare anche sul profilo di Carlo Conti che risponde con ironia all'amico: «Fratelli Sconti (o Cotti) in giro per Firenze !!! Grazie Gerry amico vero e genuino!».

Uno a Mediaset, l’altro in Rai, da anni i due raccolgono successi e grandi consensi in tv. Sono rivali per lo share con i loro programmi, spesso in onda nella stessa fascia oraria, ma grandissimi amici nella vita: si stimano moltissimo e si vogliono un grande bene. E adesso che sono in pausa dai loro impegni televisivi i due si sono goduti una giornata insieme tra le vie di Firenze.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA