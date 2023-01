Follia in strada, è morto il 74enne massacrato di botte. Il suo aggressore: «Non ricordo di averlo picchiato»

di Redazione Web

Lunedì 9 gennaio, Piero Orsini è stato massacrato di botte in strada. L'uomo, un 74enne di Pisa, è stato aggredito in modo selvaggio da un giovane di 24 anni senza motivo. Un pomeriggio di follia dove a picchiare è stato un ragazzo con problemi psichiatrici, portato in città da suo padre per una visita, mentre stavano aspettando nello studio medico, il padre del 24enne lo ha lasciato solo per alcuni minuti per un bisogno fisiologico, quando il figlio è sceso in strada e ha iniziato a prendere a pugni l'anziano, senza alcuna motivazione logica. E dopo due giorni di coma, Piero Orsini non ce l'ha fatta. È morto all'ospedale di Cisanello dove era ricoverato.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 10 gennaio, ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Un'aggressione violenta e immotivata quella nei confronti del 74enne che è stato prima spintonato e poi raggiunto da calci e pugni al volto una volta a terra. Il suo aggressore è un giovane studente di Psicologia che è stato immediatamente arrestato: era in cura per problemi psichici da quattro anni. Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, l'aggressore si trovava col padre nello studio medico di uno psichiatra dal quale sarebbe fuggito approfittando proprio di un momento di distrazione del genitore che si era allontanato per andare in bagno. Il giovane si sarebbe quindi diretto verso il lungarno galilei dove ha incrociato la vittima, Piero Orsini. Senza un motivo lo avrebbe poi colpito fino a farlo cadere, poi una volta a terra avrebbe continuato a massacrarlo con calci e pugni soprattutto alla testa.

I soccorsi e la morte

Il 74enne, medico in pensione, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Cisanello dove è stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva: purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi, e così ieri pomeriggio ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Una vicenda sulla quale sta indagando la polizia che dovrà fare luce sull'accaduto, ma soprattutto sul ruolo del 24enne.

«Non ricordo nulla»

In mattinata la notizia ufficiale del decesso dell'uomo. L'aggressore, un giovane fiorentino, è accusato di omicidio e, al momento, è piantonato nel reparto di Psichiatria al Santa Chiara da dove, nelle prossime ore, sarà trasferito nel carcere Don Bosco di Pisa. Il 24enne dalla stanza d'ospedale avrebbe dichiarato: «Non ricordo nulla - ha detto ai poliziotti e ai medici - ero molto arrabbiato».

