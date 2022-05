Firenze, ventenne aggredito in centro: accerchiato e picchiato per una catenina d'oro

Rapina ai danni di un 20enne in pieno centro a Firenze. E' quanto accaduto intorno alle 4.00 di mattina di oggi in via de' Benci. Il ragazzo è stato accerchiato in strada da un gruppo di giovani che gli hanno strappato dal collo delle catenine d'oro. Prima di rubargli l'oro, è stato colpito al volto per disorientarlo.

Come riporta la Nazione, grazie alla descrizione del 20enne circa gli aggressori, la polizia è stata in grado di rintracciarne uno e denunciarlo. Si tratta di un tunisino di 17 anni che è stato accusato di rapina in concorso e ricettazione. La sua posizione è al vaglio della procura minorile. L'accusa di ricettazione c'è perché gli agenti gli hanno trovato 195 euro in contanti e vari monili e preziosi tipo braccialetti e catenine, di sospetta provenienza furtiva o predatoria. Sono in corso le ricerche per cercare i complici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 15:10

