Firenze, uomo investito da un treno a Campo di Marte: in corso le indagini. Ritardi sulla linea ferroviaria

Investito da un treno. E' la tragedia che ha colpito un uomo questa mattina, travolto da un treno alla stazione di Campo di Marte a Firenze. Sul posto i vigili del fuoco, Polfer e 118 è avvenuto poco dopo le 8. Inutile ogni tentavio di soccorso. Come riporta La Nazione, sono in corso le indagini per capire se si sia trattato di un atto volontario o una tragica fatalità.

Dopo l'incidente, ci sono state gravi ripercussioni sul nodo ferroviario fiorentino. Con diversi ritardi e cancellazioni e conseguenti disagi per i pendolari. C'è stato un blocco totale di una mezz'ora del traffico ferroviario, per poi riprendere in modo regolare. I ritardi sono arrivati fino a 40 minuti. Muoversi in Toscana, il servizio regionale che aggiorna su traffico e trasporti in tempo reale segnala ritardi per il treno Pontassieve-Firenze 18747 e per il Firenze-Borgo San Lorenzo 18893. Diverse le cancellazioni dei treni tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, come il Chiusi Firenze e il Firenze Foligno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 10:42

