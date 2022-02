Firenze, un adolescente su 4 soffre di depressione. Funaro: «Serve lo psicologo di base per investire sul nostro futuro»

È in corso una crisi mondiale della salute mentale, soprattutto fra i giovanissimi: l'incidenza di depressione e ansia fra adolescenti è raddoppiata rispetto a prima della pandemia da Coronavirus e un'ampia metanalisi appena pubblicata su JAMA Pediatrics, che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80.000 giovani, ha dimostrato che oggi un adolescente su 4, in Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di depressione e uno su 5 segni di un disturbo d'ansia. Una materia delicata che sta molto a cuore a Sara Funaro, assessore all'Educazione di Firenze, che su Facebook annuncia: «Durante la pandemia abbiamo aumentato i servizi a disposizione dei nostri ragazzi, ma questo non deve farci credere che abbiamo raggiunto l’obiettivo. Dobbiamo continuare a rafforzare i servizi».

Questo diffuso disagio mentale rischia di mettere una seria ipoteca sulla salute futura dei ragazzi. E Sara Funaro sul suo profilo Facebook ha dettato la linea da seguire nelle scuole fiorentine: «In seguito alla pandemia sono aumentati del 30% i ragazzi che hanno manifestato disagi psicologici - ha scritto l'assessore all'Educazione -.

A Firenze siamo impegnati da anni nel contrastare le difficoltà psicologiche dei giovani, offrendo una serie di servizi come, ad esempio, l’app “To Young” con la Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus, i vari progetti sul disagio psicologico all'interno dell’iniziativa “Le Chiavi della città” e il Servizio territoriale per lo scompenso psichico in adolescenza dell’Asl».



«Durante la pandemia abbiamo aumentato i servizi a disposizione dei nostri ragazzi - prosegue -, ma questo non deve farci credere che abbiamo raggiunto l’obiettivo. Dobbiamo continuare a rafforzare i servizi, a partire dalla proposta del consigliere regionale Andrea Vannucci e del gruppo PD regionale di istituire lo psicologo di base a livello regionale fino ad arrivare a un investimento importante in termini di risorse e personale nei servizi di salute mentale. Investire nella salute mentale dei nostri giovani significa prevenire e investire nel loro e nel nostro futuro».

La probabilità di disturbi mentali è particolarmente alta fra i ragazzi più grandi che più dei bambini, spiegano gli psichiatri, hanno risentito delle restrizioni che non hanno consentito di vivere in serenità e assieme ai coetanei momenti fondamentali della crescita, dalle prime relazioni all'esame di maturità.

