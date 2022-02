Firenze, tramvia urta un pedone: donna 40enne portata in ospedale

Sontro fra un pedone e la tramvia. E' successo questa mattina nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, a Firenze, dove un pedone è rimasto ferito in un impatto con un convoglio della tramvia, all'altezza di una fermata. Come riporta la Nazione, si tratta di una passante di 40 anni che sarebbe stata urtata mentre camminava nelle vicinanze.

Le cause e la dinamica sono in corso di accertamento anche grazie all'ausilio delle telecamere pubbliche. La donna sarebbe stata ferita in modo non grave ed è stata portata all'ospedale di Careggi. Il servizio tram è stato sospeso per circa 30 minuti poi ha ripreso le corse.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 14:09

