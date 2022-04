Firenze supera Milano: è la città più cashless d'Italia. Toscana e Lombardia anche sul podio regionale

Nel desolante quadro nazionale che vede l’Italia ancora fortemente dipendente dal denaro contante (terzultimo paese europeo per transazioni con carta pro-capite), spiccano invece le performance positive "cashless" di Lombardia, Piemonte e Toscana. Ma soprattutto Firenze che supera Milano nei pagamenti elettronici, raggiungendo il primo posto in classifica tra le città metropolitane della Cashless Index 2022. E' quanto certifica il settimo rapporto della Community Cashless Society 2022, presentato da The European House - Ambrosetti che riporta l’andamento dei pagamenti elettronici in Italia.

La Lombardia conferma, per il quinto anno consecutivo, il primato con un punteggio di 6,70 su una scala crescente da 1 a 10, seguita dal Piemonte (6,50) e dalla Toscana (6,30). Il podio del Regional Cashless Index 2022 vede quindi l’ingresso del Piemonte (nell’edizione precedente al 4° posto) e l’uscita dell’Emilia-Romagna (nell’edizione precedente al 3° posto). Mentre si confermano nelle ultime 2 posizioni il Molise (4,42) e la Basilicata (4,06). È importante notare, inoltre - si legge nel rapporto - che il gap tra la prima e l’ultima Regione ammonta quest’anno al 39,4%, in aumento di 3,4 punti percentuali rispetto all’RCI 2021, dopo essere calato di 4,6 punti percentuali nell’edizione precedente. Tra le Regioni del Centro, infine, la migliore è la Toscana (al 3° posto), mentre Lazio (11° posto), Umbria (12° posto) e Marche (13° posto) si trovano esattamente a metà tra le Regioni settentrionali e quelle meridionali.

La classifica finale del Metropolitan Cities Cashless Index 2022 mostra Firenze al 1° posto della classifica, con un punteggio di 7,1 su una scala crescente da 1 a 10. Superando così Milano (prima in entrambe le edizioni precedenti) che si trova nell'edizione 2022 al secondo posto (5,83). Al terzo posto si trova invece Genova (5,76), che ha superato sia Roma che Bologna. Con l’eccezione di Cagliari, che si trova, stabile, in settima posizione, le ultime sei posizioni sono occupate tutte da Città Metropolitane situate nel Sud Italia o nelle Isole. Firenze, Genova e Torino sono le Città Metropolitane che hanno guadagnato più posizioni (+2), seguite da Reggio Calabria e Messina (+1). Al tempo stesso, Roma è la Città Metropolitana che ha perso più posizioni (-4), seguita da Napoli (-2), Milano e Bologna (-1 posizione per entrambe). Le ultime tre Città Metropolitane si confermano - anche quest’anno - Palermo, Catania e Bari.

