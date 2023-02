Firenze, centinaia di studenti davanti al liceo Michelangiolo dopo l'aggressione di sabato

di Redazione Web

Alcune centinaia di studenti si sono riuniti stamattina davanti all'ingresso del liceo Michelangiolo di Firenze dopo l'aggressione di sabato da parte di giovani di Azione studentesca ai danni di alcuni studenti. Un'aggressione a calci e pugni, da parte di alcuni ragazzi - qualcuno maggiorenne, qualcuno no - che hanno picchiato degli studenti del collettivo Sum, e a cui è seguita una durissima polemica politica.

Firenze, centinaia di studenti fuori dal liceo

Uno striscione con scritto «il 25 aprile scendi in piazza» è stato srotolato davanti all'ingresso mentre gli studenti, tutti per strada a bloccare il traffico, ripetevano lo slogan 'Firenze è solo antifascista'. Un altro striscione è apparso davanti al liceo Castelnuovo, situato di fronte al Michelangiolo, con scritto 'Fuori Casaggi dalle scuole'. Entrati a scuola gli studenti hanno chiesto e ottenuto la possibilità di fare un'assemblea straordinaria a cui hanno partecipato alcuni rappresentanti del consiglio di istituto e ragazzi del collettivo Sum.



La preside del liceo Michelangiolo, Rita Gaeta, ha spiegato che la manifestazione di stamattina non era stata preavvisata. «Tra le numerose richieste arrivate dai genitori in questi giorni - ha aggiunto Gaeta - è stato chiesto anche un consiglio straordinario di istituto che proporrò di fare sabato mattina». La preside ha detto che «stamattina mi hanno avvisato che c'erano ragazzi davanti al portone con uno striscione, sono andata giù e siccome c'erano megafoni, fumogeni, e assembramento di massa di studenti che impediva anche la circolazione del traffico ho chiamato la Digos che ha mandato degli agenti».

