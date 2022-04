Strage di Viareggio, la Corte boccia la richiesta di sospendere il processo

La Corte d'appello di Firenze, dopo circa mezz'ora di camera di consiglio, ha rigettato le istanze di sospensione del processo d'appello bis per la strage di Viareggio presentata all'udienza di questa mattina dall'avvocato Alberto Mittone per conto dei suoi assistiti, gli imputati Mario Castaldo e Vincebzo Soprano, insieme ai responsabili civili Mercitalia e Trenitalia Mittone ha depositato in Cassazione ricorso straordinario contro la sentenza della Suprema Corte sostenendo che ci sarebbero errori di fatto nel giudizio relativo alle posizioni di Soprano e Castaldo.

La Cassazione ha fissato al prossimo 12 luglio l'udienza per discutere del ricorso che richiede di annullare nel merito l'effettiva responsabilità dei due imputati. Il legale pertanto ha posto alla Corte d'appello la questione se rinviare o meno il processo a dopo la decisione che prenderà la Cassazione a metà luglio. La Corte d'appello respingendo l'eccezione sollevata ha disposto il proseguimento dell'udienza, dando la parola al sostituto procuratore per la requisitoria.

