Firenze, spara in strada pallini di gomma: «Volevo fare uno scherzo a un amico». Ma colpisce un passante

Ha imbracciato un fucile soft air e dalla terrazza di un palazzo ha sparato a un passante a Firenze. Per un fiorentino, 40 anni, è scattata la denuncia per getto di cose pericolose. Tanto spavento e nessuna ferita per il malcapitato che è stato colpito alla testa dai pallini di plastica. Ô successo ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, in viale Ariosto. Ô stata la vittima a dare l'allarme al 112 Nue. Poi la volante è arrivata sul posto e ha individuato l'autore del gesto. Il 40enne si sarebbe giustificato di fronte agli agenti dicendo che voleva fare solo uno scherzo a un amico, che stava passeggiando in strada accanto all'uomo raggiunto dai pallini del fucile. Poi ha consegnato l'arma (di libera vendita), e le munizioni alla polizia

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Luglio 2022, 22:16

