Firenze, il sindaco Nardella saluta la ruota panoramica: «Il soprintendente ha negato la proroga»

La ruota panoramica smetterà di illuminare le notti fiorentine. La soprintendenza non ha dato il via libera alla proroga e a dare la notizia è il sindaco di Firenze, Dario Nardella: «Purtroppo da domani inizieranno le operazioni di smontaggio della ruota panoramica alla Fortezza da Basso. Il soprintendente Pessina ha detto 'no' alla richiesta di tantissimi cittadini e visitatori di una proroga di alcune settimane, di cui mi sono fatto convintamente portatore. Sono molto rammaricato perché il progetto è piaciuto tantissimo. Andremo avanti comunque per una Firenze sempre più illuminata e contemporanea».

Firenze, il sindaco Nardella: «Mi piacerebbe una Merkel al Quirinale. Nel 2024 il Tour partirà da qui»

Leggi anche > Firenze, il tassista si difende: «Ho sbagliato a reagire, ma sono stato aggredito»

Così su Facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella, che il 14 gennaio aveva reso noto di aver presentato una richiesta di proroga affinché la ruota panoramica installata a dicembre potesse rimanere altri 45 giorni. «I cittadini ci hanno inondato di richieste perché la ruota panoramica rimanga, per sempre o almeno un po' di più. È la dimostrazione che è una bella idea, come abbiamo sempre sostenuto. Credo che sia possibile una proroga di 45 giorni. È appena partita una richiesta in tal senso al soprintendente, spero davvero che la conceda», così aveva scritto il sindaco venerdì 14 gennaio.

Ma il soprintendente Andrea Pessina, non ha concesso la proroga e, così, da domani inizieranno i lavori di smontaggio di un'attrazione «natalizia» che tanto era piaciuta ai fiorentini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA