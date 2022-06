Firenze, scappa in monopattino dalla polizia e nasconde la cocaina in bocca: 27enne fermato

Ha tentato di scappare in monopattino dalla polizia e mentre si allontanava dagli agenti si è infilato alcune dosi di cocaina in bocca. L'uomo, poi, un cittadino tunisino di 27 anni, è stato fermato e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'episodio è accaduto in via Leonardo Fibonacci, a Firenze, a pochi metri dallo stadio, quando l'uomo, a bordo del suo monopattino, ha notato la volante della polizia e, quindi, ha deciso di allontanarsi con velocità dalla zona insospettendo gli agenti.

Durante l'inseguimento, l'uomo ha estratto degli involucri di cocaina dalla tasca e se li è infilati in bocca. Il fuggitivo, poi, ha abbandonato il monopattino e ha deciso di proseguire a piedi, ma dopo pochi metri è stato raggiunto e fermato dagli agenti di polizia.

Il tunisino di 27 anni aveva provato a nascondere in bocca tre dosi di cocaina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 18:26

