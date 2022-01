Firenze, all'ospedale del Mugello apre un nuovo reparto Covid: 18 letti per malati non gravi

Da oggi apre il nuovo reparto Covid all'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo ( Firenze). Diciotto letti per cure a bassa intensità accoglieranno contagiati non gravi. È stato riconvertita un'area assistenziale dell'ospedale, la Medicina A, che ha chiuso per diventare interamente reparto Covid. La riconversione si è potuta realizzare in parte a seguito di dimissioni, in parte grazie al trasferimento in altra area dell'ospedale dei pazienti che erano ancora ricoverati.

I pazienti Covid che saranno ricoverati da domani potranno arrivare dal territorio ma anche da altri ospedali sia più vicini, come Santa Maria Nuova, ma anche da più lontano come Ponte a Niccheri, Prato o Empoli. Da parte della direzione di presidio, spiega la Asl, massimo è l'impegno per mantenere inalterati i livelli di assistenza ai pazienti ricoverati per patologie di altra natura.

Sempre oggi a Borgo San Lorenzo, presso il Centro Piscine Mugello, apre il nuovo Hub vaccinale del Mugello, in spazi messi a disposizione gratuitamente dall'amministrazione comunale. Il nuovo centro ha una potenzialità di 540 dosi giornaliere. È aperto 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno, in orario 8-20. Un giorno alla settimana, il sabato, sempre nello stesso orario, l'Hub del Mugello sarà dedicato esclusivamente alle vaccinazioni pediatriche per la fascia 5-11 anni (prenotabili sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home) per le quali sono stimate 360 somministrazioni giornaliere. Anche per le terze dosi occorre la prenotazione sul portale regionale, selezionando l'icona in riferimento alla propria fascia di età (terze dosi 12-17 anni; dai 18 anni in su; da 60 anni in su; da 80 anni in su). Per le prime dosi in Open Day, invece, l'Hub è disponibile ad accesso diretto tutti i giorni a eccezione del sabato, giorno dedicato solo alla fascia 5-11 anni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 09:58

