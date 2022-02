Firenze, tre rapine e aggressioni a donne: arrestato un tunisino di 26 anni

Aggressioni e rapine a Firenze. Prese di mira soprattutto le donne, picchiate e rapinate di un cellulare o una borsetta: tre in pochi giorni. Come riporta la Nazione, oggi la polizia ha fermato un giovane di 26 anni, ritenuto il responsabile di almeno due delle violente rapine: quella in via dei Pilastri e quella di via Gino Capponi.

Il 26enne tunisino è sottoposto a fermo con l'accusa di essere l'autore della rapina avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 febbraio scorso in via Gino Capponi, pieno centro, ai danni di una 22enne spagnola afferrata per i capelli e privata della borsa.

Inoltre, il ragazzo sarebbe sospettato di essere l'autore anche di un'altra rapina avvenuta in strada la notte precedente, quando una 47enne torinese che rincasava è stata assalita a pugni al volto per il cellulare in via dei Pilastri. Secondo le prime indagini, il 26enne, era sbarcato in Italia, a Lampedusa, circa sei mesi fa. È stato individuato con indagini dalla squadra mobile che lo ha bloccato in via Faenza, zona Fortezza da Basso.

Il primo episodio di violenza, invece, per cui il colpevole era già stato individuato risale al 6 febbraio. Il fatto è avvenuto tra viale Fratelli Rosselli e via Alamanni, in zona Stazione, alle 6,30: un’altra donna di 65 anni era stata aggredita a pugni da un 30enne gambiano che per rubarle il cellulare le ha fratturato il naso e rotto i denti. L'uomo fu preso poco dopo carabinieri in via degli Orti Oricellari, arrestato e trattenuto in carcere.

