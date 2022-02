Firenze, preso un latitante peruviano: nel suo paese fece una rapina nel 1999

Ricercato in Perù per una rapina commessa nel lontano 1999, dopo 23 anni viene catturato a Firenze, nei pressi del Parco delle Cascine. Un 63enne peruviano è stato identificato e arrestato ieri sera, ora si trova in carcere in attesa dell'estradizione.

Sul 63enne peruviano pendeva, dal 2018, un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità di Lima. Nella capitale peruviana, nel 1999, l'uomo avrebbe commesso, insieme ad altri complici, una rapina a mano armata all'interno di un'abitazione.

