Firenze porta lo «sport nelle scuole»: il rilancio dell'attività motoria coinvolgerà più di 8mila alunni

Un piano di rilancio dell'attività motoria nelle primarie di Firenze con personale specializzato. Parte oggi il progetto del Comune «Sport nelle scuole» che interessa più di 8mila alunni di 433 classi, realizzato grazie ai fondi europei del React-Eu dell’Unione Europea nell’ambito del ‘Pon Metro’ (un piano che usa risorse europee destinate alle Città metropolitane) ed un accordo sottoscritto con l’ufficio scolastico regionale per la Toscana. L’obiettivo è quello di far conoscere ai bambini il maggior numero di discipline possibile attraverso la pratica del «gioco sport» come forma educativa di aggregazione e di inclusione.

Stamani, nella sede dell’assessorato allo sport, la consegna delle magliette agli istruttori alla presenza dell'assessore Cosimo Guccione, dell’assessora a Educazione e Welfare Sara Funaro e dei presidenti di Quartiere Michele Pierguidi (Q2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e la presidente della commissione sport del Quartiere 5 Eleonora Pellizzon.

Il progetto è rivolto a tutti i bambini delle classi terze ed ai bambini delle classi dalla prima alla quinta con bisogni speciali e/o disabilità e si terrà in orario curriculare nelle palestre o in spazi adeguati all’interno delle scuole cittadine fino a giugno di questo anno scolastico e per tutto il prossimo (da ottobre a giugno) con un investimento complessivo di 600mila euro.

Ampia l’adesione degli istituti comprensivi scolastici del territorio fiorentino: 22 di cui 2 nel Q1, 4 nel Q2, 4 nel Q3, 5 nel Q4, 7 nel Q5. Le classi che parteciperanno sono 433: 31 nel Q1, 79 nel Q2, 71 nel Q3, 103 nel Q4, 149 nel Q5.

I servizi educativi, nell’ambito dell’attività curriculare di educazione fisica, saranno realizzati da otto società e associazioni sportive fiorentine aggiudicatarie di sette dei nove lotti della gara pubblicata nel dicembre 2021, selezionati tra i 21 concorrenti che avevano manifestato interesse a partecipare con l’avviso pubblico dell’ottobre scorso.

Due lotti, che riguardano gli istituti comprensivi aderenti al progetto del Quartiere 1 (Oltrarno e Pieraccini) e due istituti comprensivi del Quartiere 3 (Galluzzo e Puccini), saranno rimessi tra pochi giorni a gara, con una procedura semplificata per permettere di attivare il servizio già nel mese di aprile. Per l’anno scolastico 2022/2023 potranno aderire ulteriori scuole o classi interessate fino ad esaurimento dei fondi europei disponibili per questo progetto.

Le società e associazioni sportive metteranno a disposizione per le ore di insegnamento curriculare di educazione fisica personale qualificato in possesso di Laurea triennale in Scienze motorie, Sport e Salute o del Diploma quadriennale in Scienze Motorie o del diploma Isef, dotato di conoscenze metodologiche e didattiche dell’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole primarie, anche con riferimento a strategie di inclusione/integrazione con l’obiettivo di migliorare la motricità generale degli alunni, realizzare attività che prevedano percorsi di inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali e con disabilità e favorire anche la formazione sul campo degli insegnanti di classe.

Le lezioni vedranno pertanto un lavoro di squadra tra gli insegnanti titolari della classe e i professionisti messi a disposizione dalle società e associazioni sportive con la supervisione delle stesse, dei dirigenti scolastici, dell’ufficio scolastico regionale per la Toscana e del servizio sport del Comune. Un percorso nel quale gli alunni potranno divertirsi e migliorare la propria motricità e interesse per le discipline sportive con attività che favoriscano l’inclusione sociale e l’autonomia personale.

«Ogni anno, dopo un’Olimpiade - ha sottolineato l’assessore Guccione - si è sempre detto che bisognava ripartire dallo sport nelle scuole. Nel Comune di Firenze lo faremo, insieme all’assessorato all’educazione, utilizzando fondi europei. Abbiamo deciso di investire ingenti risorse per permettere di fare attività sportiva con personale formato e qualificato, insieme alle società sportive del territorio. Un progetto importante a cui teniamo molto, che vedrà protagonisti professionisti del settore».

«L’inclusione passa anche dallo sport - ha detto l’assessore a Educazione e Welfare Funaro - e questo progetto lo dimostra. Con ‘Sport nelle scuole’ gli alunni delle scuole primarie di primo grado, in particolare i bambini con bisogni speciali e disabilità, hanno la possibilità di praticare attività sportiva seguiti da professionisti del mondo dello sport e insegnanti di sostegno. Queste figure professionali svolgeranno un importante lavoro sul singolo bambino e sul gruppo, permettendo ai più fragili e vulnerabili di arricchire il percorso di crescita personale e aumentare l’autonomia e l’inclusione sociale».

«Questo progetto porta un valore aggiunto importante nelle scuole primarie, con istruttori qualificati a fare educazione motoria e con una particolare attenzione alle classi che vedono la presenza di bambini con disabilità. Siamo certi - aggiungono i cinque presidenti dei Quartieri fiorentini - che le scuole e le famiglie accoglieranno positivamente questa attività, che potenzierà ancor di più le comunità educanti presenti sui nostri territori. Pensiamo che, tra l’altro, il progetto potrà dimostrare quanto sarebbe importante che lo Stato investisse su insegnanti aggiuntivi e specializzati per l'educazione motoria nelle scuole primarie, obiettivo in cui crediamo fermamente».

