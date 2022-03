Nuovo stadio per la Fiorentina, parla Eike Schmidt: «Ecco perché lo abbiamo scelto»

Che Eike Schmidt abbia Firenze nel cuore non è certo una novità. Il direttore degli Uffizi da anni vive nel capoluogo fiorentino e a lui, tedesco di Friburgo, è toccato difendere e rappresentare la «fiorentinità» nella scelta del progetto per il restyling dello stadio Artemio Franchi. Schmidt, infatti, era l'unico membro «fiorentino» della Commissione che ha scelto tra i progetti presentati per realizzare il nuovo stadio di Firenze.

In un'intervista a La Repubblica, il direttore degli Uffizi, ha raccontato: «Ero l'unico in commissione a ricoprire un incarico a Firenze. Molti membri venivano da Roma, gli altri dal resto d'Europa. Ognuno ha contribuito dal proprio campo di competenza, io da storico dell'arte, gli altri da architetti e ingegneri. È stato un lavoro intenso, dal quale mi sento arricchito. La cosa importante però è che ne esca arricchita Firenze, e penso che il progetto vincitore sia quello giusto per valorizzare lo stadio, il quartiere e tutto il paesaggio».

Poi, Schmidt, ha dovuto spiegare il perchè la scelta sia ricaduta su quel progetto realizzato da Arup e dall'architetto David Hirsch che tanto sta facendo discutere Firenze e i fiorentini. La città, infatti, non ha apprezzato quel progetto considerato da molti un «rattoppo» del vecchio Franchi e che tra gli otto progetti finalisti fosse «il più brutto a livello di rendering e di impatto».

«Perché abbiamo optato per questo? - Spiega Eike Schmidt a Repubblica - Il fatto che si inserisca bene nella tradizione fiorentina. Ha la nettezza e la pulizia del Brunelleschi e del Vasari, le linee che definiscono l'urbanistica del centro storico. Se avessi dovuto scegliere per Friburgo, la mia città, avrei usato altri criteri, oltre a quelli enumerati nel bando. Così se mi fossi trovato gli Stati Uniti, forse mi sarei orientato verso uno di questi stadi molto scenografici e tecnologici, anche se spesso dopo pochi anni risultano già superati. Qui invece si trovano i principi classici trasposti nel contemporaneo. Analogamente a come ha fatto per l'uscita degli Uffizi Arata Isozaki».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 17:11

