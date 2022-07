Firenze, picchiato e lasciato agonizzante in strada: 35enne aggredito nella notte

Picchiato a sangue e lasciato agonizzante in strada. È quanto accaduto nella notte di mercoledì 6 luglio a Firenze a un uomo di 35 anni di nazionalità nordafricana. L'uomo si trovana tra via Paisielle e piazza Zoli, in un'area dismessa della vecchia stazione Leopolda quando è stato aggredito da sconosciuti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze assieme ai sanitari del 118. Il malcapitato si trovava riverso a terra agonizzante ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Careggi dove si trova tuttora ricoverato per le lesioni subite. Sono in corso accertamenti da parte dei militari della stazione di Firenze Santa Maria Novella finalizzati a ricostruire la vicenda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 12:17

