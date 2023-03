Firenze, un palo della luce in mezzo ad un parcheggio: la foto diventa virale. E il Comune chiede spiegazioni

Il problema dei posti auto nelle città è sempre più evidente. Le vetture aumentano e i parcheggi sono sempre più contati, soprattutto a Firenze in zona Fortezza dove procedono (a rilento) i lavori per la tramvia. E tra le varie lamentele dei cittadini, spunta una segnalazione, sui social network, che in pochi minuti è diventata subito virale. Un nuovo posto auto, segnalato dalla striscia blu, del tutto inutilizzabile visto che al centro si trova un palo della luce.

La segnalazione social

Su Facebook spunta l'immagine che, tra curiosità e ironia, sta facendo discutere il web. Immediata, infatti, la curiosità dei fiorentini per sapere se lo scatto sia vero e da dove provenga. Il palo «incriminato» si trova in viale Spartaco Lavagnini dove sono in corso i lavori per la realizzazione della Linea della tramvia Fortezza - Libertà - San Marco. Una zona davvero impervia per gli automobilisti, tra cantieri e parcheggi provvisoriamente inutilizzabili. Così, un automobilista, in cerca di parcheggio, ha deciso di condividere la foto sulla pagina social del Comitato Cittadini per Firenze, non nuova alle curiosità legate alla segnaletica stradale e affezionato collaboratore di Chiara Squaglia, inviata di Striscia la Notizia, già citata nei primi commenti.

La rabbia del cittadino

La denuncia social dell'automobilista è colma di rabbia e ironia, scatenando la reazione di molti utenti. Dopo alcune ore dalla segnalazione, poi, le strisce blu sono scomparse. Cancellate con della vernice nera per imediare a un errore evidente. «Ci sono voluti i social per far capire l'errore e cancellare», ha scritto il presidente del Comitato Cittadini per Firenze, Simone Scavullo, dopo un sopralluogo sul viale. Tra ilarità e incredulità c'è chi si domanda se l'assegnazione dei posteggi verrà riorganizzata o se resterà uno spazio vuoto attorno al palo della luce.

Il Comune

Una segnalazione giunta fino in Palazzo Vecchio, dove il comune di Firenze ha informato di aver chiesto «spiegazioni alla ditta che sta effettuando i lavori». Ma il palo della luce ha scatenato anche un botta e risposta sulle barriere architettoniche cittadine tra la consigliera comunale della Lega Michela Monaco, che è costretta in carrozzina, e il Comune di Firenze. «A Firenze si fanno lavori stradali nel 2023 ignorando completamente le più elementari esigenze delle persone con disabilità - sottolinea Monaco -. In viale Lavagnini c'è un posto auto per disabili con il cordolo sul lato guida. E un disabile che guida la propria macchina come dovrebbe scendere dall'auto con la carrozzina?». Il Comune, in una nota, precisa che «il percorso pedonale in piazza Adua rispetta la normativa e per lo stallo di sosta riservato ai disabili in viale Lavagnini saranno chieste verifiche ai progettisti e all'impresa che realizza la linea tranviaria».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 20:52

