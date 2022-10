Firenze, omicidio in strada: fermati due fratelli di 20 e 26 anni marocchini

Dovranno rispondere all'accusa di omicidio e di tentato omicidio i due fratelli marocchini di 20 e 26 anni, in fermo per il delitto di due maghrebini, anche loro fratelli di 24 e 27 anni. L'aggressione è avvenuta ai giardini in via delle Gore,a Firenze, nella notte tra sabato e domenica. Uno dei due giovani è morto poco dopo nell'ospedale di Careggi.

L'allarme

A lanciare l'allarme è stato un passante e subito le forze dell’ordine hanno raggiunto e soccorso i due fratelli che avevano vistose ferite da taglio alla gola, ai fianchi e alla schiena. L’uomo rimasto ferito è ancora ricoverato in prognosi riservata: è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione della polizia, all'origine dell’aggressione, ci sarebbe stata una lite. È emerso inoltre nel corso delle indagini che qualche ora prima dell'aggressione in via delle Gore, il 26enne fermato dalla polizia sarebbe finito in ospedale a seguito di una precedente rissa con altri due connazionali. Si sarebbe poi ben presto allontanato senza avvisare medici e infermieri.

Una volta fuori, avrebbe fissato un appuntamento con le due vittime ai giardini in via delle Gore. E, intorno alle 2.00 di notte, si sarebbe presentato con il fratello. Le vittime sarebbero state colpite con coltello e un bastone. Dalle prime indiscrezioni, gli investigatori della squadra mobile hanno individuato il giovane di 26 anni già domenica sera, il fratello più giovane invece è stato fermato oggi pomeriggio verso il centro, nei pressi di Porta al Prato. I due fermati sono nel carcere di Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida.

