Firenze, mostra i genitali e molesta una ragazza: 36enne ubriaco arrestato a fatica

In preda ai fiumi dell'alcol ha molestato una ragazza di 25 anni sulla scalinata della stazione di Santa Maria Novella, a Firenze. Proprio di fronte al comando dei carabinieri l'uomo, un 36enne tunisino, si è alzato dalla gradinata e barcollando ha puntato dritto verso la giovane molestandola prima con delle avances, poi, una volta respinto, mostrandole i genitali e minacciandola con un coltello. Ma non è finita qui.

L'arresto

Non contento, l'uomo, le ha anche rovesciato addosso una bottiglia di vino. A quel punto l'intervento dei carabinieri, ai quali la giovane ha chiesto aiuto. I militari hanno proceduto all'arresto non senza difficoltà. Il pregiudicato, infatti, non si è fatto intimidire dall'arrivo dei militari: ha iniziato a offendere e ha fatto una viva resistenza all'identificazione, tra calci e pugni. Alla fine, immobilizzato è stato condotto in caserma, dopo aver procurato anche una contusione a uno dei carabinieri intervenuti.

Pregiudicato con obbligo di dimora

Portato in caserma e perquisito, aveva con sé un paio di forbici e un coltellino multiuso, che sono stati sequestrati. Ma successivamente è emerso anche che l'uomo era sottoposto all’obbligo di dimora a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca. Alla fine è stato arrestato per resistenza e oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale; poi, formalizzata la denuncia da parte della vittima, l'uomo è stato anche denunciato per lesioni personali, minaccia, violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico, porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Agosto 2022, 16:23

