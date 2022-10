Firenze, due uomini trovati morti in strada vicino all'ospedale Careggi: è giallo

di Redazione web

E' giallo sul ritrovamento dei corpi senza vita di due uomini in via delle Gore, non lontano dall'ospedale di Careggi, a Firenze. Si tratta di due nordafricani trovati morti in strada non distanti l'uno dall'altro.

Accoltellati alla schiena e alla gola

Come riporta la Nazione, da una prima ricostruzione, sembra che i due uomini siano stati accoltellati con fendenti alla schiena e alla gola. Probabilmente sono stati aggrediti durante una rissa. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, è intervenuta la polizia ha avviato le indagini.

