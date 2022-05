Firenze, lite sfocia nel sangue: 32enne va dal parrucchiere e viene accoltellato

Va dal parrucchiere e viene accoltellato. È quanto accaduto a Firenze nel pomeriggio del primo maggio a un 32enne di orgini marocchine, a seguito di un diverbio avuto con un connazionale di 28 anni. La vittima è stato colpito a una gamba e al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia, i due avrebbero iniziato a litigare all'interno di un negozio di parrucchiere per motivi in corso di accertamento. Nel diverbio il 28enne sarebbe uscito dal locale e si sarebbe recato in un vicino negozio di ferramenta per acquistare un taglierino. Poi sarebbe tornato nel negozio di parrucchiere per proseguire la lite.

I due sarebbero poi usciti in strada, e il 32enne avrebbe colpito il 28enne con in pugno al volto, fratturandogli il naso. Per tutta risposta, il 28enne avrebbe estratto il taglierino dalla tasca sinistra e lo avrebbe colpito.

La vittima, ricoverata all'ospedale di Careggi, non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato ferite con una prognosi di 30 giorni. Per l'episodio è stato denunciato dalla polizia il 28enne accusato di lesioni aggravate.

