Firenze è la città più indisciplinata d'Italia: quasi 140 euro di multe all'anno per ogni fiorentino

A Firenze le multe sono la normalità. Ogni fiorentino in un anno riceve quasi 140 euro di multa all'anno, per l'esattezza 138,33. L'equivalente di più di due pieni di benzina o due biglietti allo stadio in tribuna coperta. Non un'inezia.

Leggi anche > Firenze, caduta dalla scala: operaio all'ospedale in codice rosso

Il dato emerge da uno studio diffuso dalla Fondazione Openpolis che ha quantificato le entrate pro capite per multe, sanzioni e ammende nei comuni con più di 200mila abitanti prendendo tra l’altro come anno di riferimento il 2020, il primo e il più tosto della pandemia, quello in cui per quasi tre mesi gli italiani sono rimasti chiusi in casa a causa del lockdown.

Secondo la fondazione «Firenze è la città che riporta le entrate maggiori pro capite. Dopo il capoluogo toscano – si legge nella nota – ci sono Bologna (106,54), Padova (92,95) e Milano (86,72)». Scorrendo la lista scopriamo che a Roma le uscite dal portafogli per ogni abitante sono molto più leggere, «appena 49 euro a testa», quasi un terzo meno che a Firenze. A seguire Genova con 46 euro, Torino con 43, Bari con 29 e una virtuosissima Trieste con 26.

I fiorentini, dunque, sono i più indisciplinati d'Italia. Ma il dubbio è che magari i cittadini di Firenze siano braccati di più, rispetto ad altre città, dai vigili urbani. Fatto sta che Firenze è in cima ad una classifica alla quale nessun cittadino vorrebbe stare.

Altro aspetto evidenziato dalla classifica stilata da Openpolis l’impennata di incassi a Firenze sempre nell’anno 2020 rispetto al 2019. In questo caso però, sebbene sempre sul podio, il capoluogo toscano non è più in testa. Si legge nella nota infatti:

«Ad eccezione di Verona, gli andamenti dei comuni italiani considerati risultano essere piuttosto simili fino al 2019. Nel capoluogo veneto negli ultimi quattro anni gli incassi per le multe sono aumentati del +44,81%. Seguono Firenze (+21,35%) e Bologna (20,12%). La città di Padova riporta una crescita irrisoria (+0,05%) mentre Milano negli anni considerati registra una diminuzione del 25,62%».

Cifre che sicuramente vanno a riempire le casse dell'amministrazione comunale. Secondo quanto trapela da palazzo vecchio, infatti, il comune di Firenze avrebbe messo in bilancio per l'anno 2022, tra le entrate extratibutarie, e provenienti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, ben 86 milioni e 540mila euro... non certo spiccioli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA