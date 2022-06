L'auto urta un muro e si ribalta: morto un ragazzo di 26 anni vicino Firenze

Incidente stradale mortale all'alba, in provincia di Firenze. La vittima è un 26enne.

Il giovane stava viaggiando in via Bernardino Ciurini, a Castelfiorentino, quando, per cause ancora da chiarire, l'auto ha urtato un muro ed è finita fuori dalla carreggiata, ribaltandosi. Per liberare il 26enne è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno sollevato l'auto. Il personale medico del 118, però, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

