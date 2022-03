Firenze, imprenditore ucciso a coltellate in piazza: arrestato un albanese

C'è un arrestato per l'omicidio di Tommaso Dini a Firenze. L'imprenditore, ferito a coltellate a Scandicci, è morto ieri in ospedale all'ospedale San Giovanni di Dio dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. In serata, è giunto il fermo di un albanese, Ilir Leba.

Leggi anche > Firenze, appartamento a fuoco nella notte: cinque persone intossicate

Tommaso Dini, titolare di un'agenzia immobiliare a Scandicci che di recente aveva anche aperto una focacceria in centro a Firenze, era stato ferito nella notte tra sabato e domenica in piazza Piave a Scandicci. Operato d'urgenza con gravi ferite al torace e alla gamba, il 50enne è morto nel pomeriggio di ieri. Poche ore dopo, i carabinieri hanno arrestato il 48enne albanese, titolare di un'azienda edile insieme al fratello. L'uomo, residente da molti anni in Italia, aveva dei precedenti ma risalenti a diversi anni fa.

La vittima e l'arrestato si conoscevano, per questo i carabinieri ritengono che il movente dell'omicidio possa essere collegato a questioni lavorative. Ilir Leba, dopo l'aggressione, si era allontanato a piedi, ma i carabinieri sono riusciti ad individuarlo sia ascoltando alcuni testimoni, sia visionando alcune telecamere. L'uomo era stato sentito in caserma dai carabinieri, che poi lo hanno arrestato.

Per ricostruire quanto accaduto a Scandicci nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri hanno ascoltato sia i testimoni oculari, sia amici e parenti di Tommaso Dini. Da quanto accertato, ci sarebbe stata una lite in strada tra i due e l'arrestato avrebbe estratto un coltello, colpendo almeno tre volte la vittima. L'arma del delitto non è ancora stata trovata, mentre Ilir Leba si trova nel carcere di Sollicciano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA