Firenze, prenotano un hotel in centro, ma è chiuso da due anni: la disavventura di una famiglia

Ha prenotato un albergo per sé e la sua famiglia in pieno centro storico di Firenze, ma una volta arrivato a destinazione ha avuto una spiacevole sorpresa. La disavventura capitata a una famiglia siciliana, che ha deciso di trascorrere un periodo di vacanza a Firenze, ha davvero dell'incredibile. Dopo aver prenotato volo e albergo attraverso una nota piattaforma online, giunti davanti all'Hotel hanno scoperto che il 4 stelle fiorentino è chiuso da ben due anni.

«Avevo trovato questo albergo, ben pubblicizzato sui vari portali di prenotazione, ad un prezzo vantaggioso - ha raccontato a CataniaToday, Marco Cigna, protagonista della vicenda -. Una location da sogno all'interno di una torre, una delle poche costruzioni medievali rimaste a Firenze. Un contesto elegante vicino al Ponte Vecchio. Lo scorso 11 febbraio, alle ora 19, siamo arrivati a destinazione. Ma l'albergo era completamente serrato, fantasma. Un enorme portone chiuso, senza alcuna indicazione. Ad informarci della chiusura, avvenuta già da due anni, un commerciante della zona. Mi sono ritrovato così, insieme alla mia famiglia (moglie e figli piccoli) di sera, senza sapere dove andare a dormire».

L'avvocato catanese intende procedere legamente per ottenere il risarcimento del danno subito, evitando anche che altri clienti possano subire lo stesso disagio. «Ho chiamato subito il numero indicato nella piattaforma online per segnalare quanto successo e cercare una soluzione - ha precisato -. Avendo già pagato il soggiorno al momento della prenotazione e vista l'inesistenza della struttura, ho chiesto al call center di convertire la somma pagata su un altro albergo che, fortuntamente ero riuscito a trovare nonostante l'orario. Ma dopo continui rinvii da parte dell'operatore, ho dovuto sostenere anche il costo del pernottamento nell'altra stuttura. Non abbiamo ricevuto alcuna assistenza da parte della piattaforma di prenotazione, nonostante io fossi iscritto come cliente 'prime'».

