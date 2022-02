Firenze, Giornata mondiale del farmaco: ecco dove e quando sarà possibile donare ai più bisognosi

Torna anche quest’anno la Giornata di raccolta del farmaco e sarà possibile donare uno o più medicinali da banco per le persone in difficoltà fino a lunedì 14 febbraio, recandosi in una delle 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Italia, esponendo la locandina dell’iniziativa. A Firenze e provincia, la raccolta si svolgerà in 64 farmacie. I volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti il 12 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 21 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi.

L’edizione 2022 della Giornata di raccolta del farmaco è stata presentata dall’assessore a Welfare Sara Funaro, dal presidente nazionale del Banco farmaceutico Dr. Sergio Daniotti, dal responsabile territoriale di Firenze del Banco farmaceutico, Maurizio Ghignone, e dalla responsabile di Nosotras onlus (in rappresentanza degli Enti che poi daranno ai loro bisognosi i farmaci che verranno donati dalle persone in questa Giornata di raccolta del farmaco) Isabella Mancini.

«È una Giornata molto importante - ha detto l’assessore Funaro -. Firenze ha sempre aderito e cercato di dare massima visibilità a questa iniziativa, che è un gesto concreto per aiutare le persone che hanno più bisogno e le associazioni del territorio che si occupano dei cittadini più fragili. Sappiamo bene che la pandemia ha aumentato le situazioni di difficoltà per cui donare farmaci è un gesto che in questo momento acquista ancora più valore perché va ad alleviare i bisogni di famiglie e persone messe in difficoltà da un certo tipo di spese».

«Anche quest’anno le farmacie fiorentine hanno aderito alla campagna promossa dal Banco farmaceutico per la raccolta di farmaci - ha detto il presidente Federfarma Firenze dott. Marco Nocentini Mungai -, dimostrando la propria sensibilità verso i cittadini più bisognosi. Tutto ciò nonostante il grosso impegno profuso per contrastare la pandemia di Sars-Covid 19 che non accenna ad affievolirsi. Tra tamponi, vaccinazioni e assistenza al cittadino molto disorientato nel gestire isolamento e quarantena, è un dovere, ma anche un piacere contribuire alla buona riuscita della campagna annuale di raccolta del farmaco con il prezioso aiuto dei volontari che saranno presenti nelle nostre farmacie. Siamo sicuri che anche quest’anno raggiungeremo un grande risultato a tutto vantaggio delle fasce più deboli a cui ancora una volta rinnoviamo tutta la nostra vicinanza».

I farmaci raccolti lo scorso anno (465.019 confezioni, pari a un valore di 3.640.286 euro) sono stati consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo gratuitamente cure e medicine.

Durante l’edizione del 2021 nella provincia di Firenze sono state raccolte 6.868 confezioni di farmaci che hanno aiutato 35.265 ospiti di 19 enti. Ecco dove trovare la lista delle farmacie che prendono parte all'iniziativa: Banco farmaceutico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 16:08

