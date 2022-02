Furti di auto a raffica: arrestati due ragazzi di 16 e 17 anni. I colpi tra novembre e gennaio

Due minorenni, un 16enne e un 17enne, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di essere i responsabili della raffica di furti d'auto avvenuta a Firenze tra novembre e gennaio. I colpi erano avvenuti nelle zone di Porta Romana, piazza Tasso e Santo Spirito.

L'attività sviluppata a partire dal mese di novembre, mediante l'acquisizione e la visione di numerosi video di telecamere di sorveglianza, ha consentito di fornire alla Procura minorile un quadro di elementi sui due ragazzi indagati, corredato dalle ulteriori indagini svolte dalla Polizia Municipale di Firenze e dalla Polizia Ferroviaria di Firenze. Sulla base di questi elementi, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, Antonio Sangermano, titolare delle indagini, ha richiesto l'emissione dellìodierna misura cautelare.

In particolare i due arrestati, 17 e 16 anni, con precedenti penali, assieme o in concorso con altri soggetti, avrebbero partecipato a diversi furti perpetrati su autovetture parcheggiate in pubblica via o all'interno del 'Parcheggio Oltrarno', nelle date 10, 21 e 28 novembre, 2 e 10 dicembre e infine 8 e 12 gennaio. I due minori, al termine delle attività di rito, sono stati trasferiti presso l'Istituto per i Minorenni 'Meucci'. Nell'ambito della stessa attività, i carabinieri hanno eseguito inoltre altre perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Firenze, finalizzate alla ricerca di refurtiva nelle abitazioni di altri quattro soggetti, maggiorenni, indagati dai militari dell'Arma per i medesimi reati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 10:25

