Firenze, fuga di gas in centro a mezzanotte: 17 persone evacuate dalle loro case

A causa di una fuga di gas in via Ricasoli a Firenze, nel centro storico, avvenuta intorno a mezzanotte, 17 persone che abitano in case limitrofe, tra le quali un disabile, sono state fatte evacuare in via cautelativa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dieci persone hanno trovato sistemazione autonomamente, mentre altre sei hanno trovato accoglienza tramite la Protezione civile del Comune di Firenze che ha montato una struttura provvisoria in zona stazione, dove le famiglie hanno potuto trascorrere la notte. L'intervento di riparazione è stato effettuato dal personale di Toscana Energia, che si è concluso poco prima delle 6 di stamattina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 10:33

