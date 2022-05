Firenze, donna precipita nell'Arno: paura nella notte, salvata dai vigili del fuoco VIDEO

Attimi di paura nella notte per una donna caduta in Arno a Firenze. Una 45enne è caduta nel fiume ed è stata soccorsa in tempo dai vigili del fuoco del comando di Firenze. L'episodio è successo poco dopo la mezzanotte, nei pressi del ponte Vespucci.

Leggi anche > Paura a Firenze, lite alle Cascine: esplosi due colpi di pistola, uomo in fuga

Intervento dei #vigilidelfuoco stanotte a #Firenze poco dopo la mezzanotte, per soccorrere una donna caduta nel fiume Arno, all’altezza del ponte Amerigo Vespucci.

La 45enne recuperata dai sommozzatori è stata poi affidata alle cure del personale sanitario #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/QHhd6PL2QV — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 19, 2022

Coadiuvati dal nucleo sommozzatori, i vigili hanno raggiunto la donna, che per cause ancora da accertare era finita nel fiume. I sommozzatori hanno provveduto a portare la donna sul greto del fiume. Da lì è stata recuperata dai vigili del fuoco per poi essere affidata al 118. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA