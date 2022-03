Firenze, corteo contro sgombero di un palazzo: 4 arresti e 4 poliziotti contusi

Quattro arresti e una denuncia in seguito agli incidenti verificatisi nel corso del corteo, ieri sera a Firenze, contro lo sgombero di un palazzo. In totale, secondo quanto si è appreso, sono quattro i poliziotti rimasti contusi. Alla manifestazione hanno preso parte circa 500 persone, appartenenti all'area anarco antagonista. Vari i momenti di tensione, con lancio anche di bombe carta e fumogeni contro le forze dell'ordine. Quest'ultime hanno effettuato interventi di contenimento anche con l'impiego di lacrimogeni.

Dopo essersi allontanati dai viali i manifestanti hanno raggiunto l'immediata periferia Nord di Firenze, entrando anche in un centro commerciale. Una volta all'interno avrebbero anche cercato di chiudere i cancelli d'ingresso della struttura, ma non ci sarebbero riusciti per l'intervento della polizia. Il corteo è poi proseguito nella direzione del polo universitario di scienze sociali, per poi raggiungere la zona del ponte di Mezzo, dove la manifestazione si è sciolta.

«Manifestare è un diritto ma la violenza non è mai giustificata». E' quanto dichiara, in una nota, l'assessora alla Sicurezza urbana Benedetta Albanese in merito al corteo tutt'ora in corso in città contro uno sgombero effettuato nei giorni scorsi. «In queste ore abbiamo assistito a scene di guerriglia urbana con vetrine danneggiate, lanci di bombe carta, barricate. Sono comportamenti gravissimi: giocare alla guerra mentre è in corso una guerra vera è inaccettabile», conclude l'assessora.

