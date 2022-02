Studentessa filmata nelle parti intime mentre balla con l'amica: offese e commenti choc sui social

Stava ballando in classe insieme ad una compagna, durante l'autogestione della sua scuola. Un compagno di classe, però, ha pensato bene di filmarla, zoomando sulle sue parti intime e diffondendo il video in alcune chat su WhatsApp. Inizia così l'incubo di una studentessa 17enne di Firenze, divenuta ben presto oggetto di offese e commenti sessisti.

La ragazza, ripresa di spalle e di nascosto, non si era neanche accorta di essere filmata e ha scoperto cosa stesse accadendo nel peggiore dei modi. La vittima, minorenne, così come il compagno che ha girato il video, è stata avvisata delle immagini che stavano girando in alcune chat da un amico che frequenta un altro istituto. La ragazza ne ha parlato subito con la preside che, insieme al consiglio di classe, ha deciso, come punizione, di spedire l'autore di quel filmato alla Caritas per una settimana di servizi sociali.

A riportare la notizia Il Corriere Fiorentino e La Nazione. Alle immagini poi, via via si sono aggiunti commenti a sfondo sessuale. Dopo la punizione del compagno, sulla studentessa sono piovute offese su vari gruppi WhatsApp, riportano ancora i quotidiani. Il caso di cyberbullismo è esploso ieri, a una settimana di distanza, dopo che i genitori della minorenne, che nei giorni scorsi si erano già rivolti ad un avvocato, hanno deciso di presentare due denunce ai carabinieri: la prima per la divulgazione di quelle immagini e la seconda per ingiurie, diffamazione e minacce. Tanti i commenti offensivi nei confronti della studentessa minorenne: «Se non vuoi avere questi problemi non ti vesti in quel modo»; «Vieni con una coperta la prossima volta»; «Ti conoscono tutti perché vai a fare la t… nei festini in centro». E ancora: «La mi mamma dice che quella è una rifinita»; «ridicola», «sudicia», «putt…». Fino a: «Ci sono 10 milioni di donne maltrattate e ora una zingara viene a rompere il c...o per un video».

«Quello che ci dà più dispiacere — raccontano i genitori della ragazza — è che è stata tradita da un amico, da un ragazzo che frequenta la sua stessa comitiva. Da babbo e da mamma stiamo cercando di capire come stia nostra figlia, cosa le passi per la testa. Alterna momenti di depressione a momenti di rabbia. Siamo distrutti». L'autore del video ha inviato un messaggio di scuse alla ragazza.

Martedì 8 Febbraio 2022

