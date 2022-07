Firenze, cavalla in ginocchio in via dei Calzaiuoli: la foto è virale

Cavalla in ginocchio. La foto di Fernanda, il quadrupede di 13 anni, che trasportava un carretto in via Calzaiuoli a Firenze sta facendo il giro del web. Gli animalisti attaccano la categoria, attribuendo l’episodio al caldo, ma la replica dei fiaccherai è lapidaria: «E’ soltanto scivolata».

L’episodio, riportato da la Nazione, è accaduto ieri, intorno alle 17.30. «Non ha nemmeno un graffio - premette Andrea, conduttore da dieci anni, figlio di fiaccheraio -. Stavo accompagnando una madre americana con due figli al loro hotel a Porta al Prato. Eravamo appena partiti, per schivare i piloni di cemento al centro di via Calzaioli mi sono spostato al lato della strada e in quel punto è più facile scivolare. Sono sceso, la cavalla si è rialzata da sola mentre le tenevo la testa, le persone sono risalite e siamo ripartiti. Noi non maltrattiamo gli animali. Nei giorni di grande caldo, sono appositamente andato in ferie».

