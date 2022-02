Firenze capitale del Mediterraneo. Mattarella, Papa Francesco e Draghi per il Summit

Un incontro epocale, anzi due. Sergio Mattarella, Mario Draghi e Papa Francesco parteciperanno al Summit sul Mediterraneo in programma a Firenze tra il 23 e il 27 febbraio. Il presidente della Repubblica e il Papa saranno in città il 27 febbraio, mentre il presidente del Consiglio il 23. Firenze sarà la capitale del Mediterraneo per cinque giorni.

Il Presidente Draghi sarà a Firenze il 23 febbraio per l’avvio della conferenza dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo. Nella giornata conclusiva del summit, il 27 febbraio, sarà in città anche il Presidente Mattarella.#MediterraneanForum #Florence

Un evento atteso, che segue di due anni la prima edizione voluta dalla Conferenza episcopale italiana a Bari. Ma questa seconda volta, nata da un’idea maturata nel tempo fra il cardinale presidente Gualtiero Bassetti e il sindaco Dario Nardella, sarà tutta nel segno di Giorgio La Pira. Uomo di fede e di governo, che nel ’55 portò a Firenze i sindaci delle capitali mondiali, compresi i comunisti di Mosca in piena Guerra Fredda, e nel ’58 diede avvio ai Colloqui del Mediterraneo. Inoltre al convegno dei vescovi ospitato dal pomeriggio del 23 nel convento di Santa Maria Novella, si affiancherà la conferenza internazionale dei sindaci, i cui lavori inizieranno invece il 25 febbraio in Palazzo Vecchio, con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e avranno una parte in comune sabato e domenica.

I lavori dell'incontro dei vescovi «Mediterraneo frontiera di pace» inizieranno nel pomeriggio di mercoledì 23, nel Convento di Santa Maria Novella, con la partecipazione del premier Draghi.

Il 24, invece, sarà illustrato il primo tema: «Quali diritti per le comunità religiose nella città?». Saranno organizzati dei tavoli di confronto e la discussione assembleare. Il 25, spazio al secondo tema «Quali doveri per le comunità religiose nella città?». Sabato 26 febbraio l'assemblea congiunta dei vescovi e dei sindaci delle città del Mediterraneo a Palazzo Vecchio e nel pomeriggio l'evento pubblico nel Nuovo Auditorium del Maggio musicale. Quindi la firma della «Dichiarazione di Firenze». Domenica 27 la visita del Papa, alla presenza anche del presidente Mattarella.

Durante la 5 giorni di convegno verrà firmata la Carta di Firenze.

COS'È LA CARTA DI FIRENZE

Al summit, al momento, parteciperanno circa sessanta sindaci provenienti dai Paesi mediterranei a comunicarlo è stato il sindaco Nardella che ha anche precisato: «Noi tutti vogliamo che questo appuntamento non esaurisca la sua portata nel momento in cui ci saluteremo. Anzi, allora seguirà un corso che getterà dei semi per il futuro. Anche il progetto di una Università del Mediterraneo, cui sta lavorando Romano Prodi. La 'Carta' non sarà solo una dichiarazione d'intenti, ma uno strumento di lavoro e programma di lavoro. Faremo in modo che sia una dichiarazione molto concreta con impegni tangibili che coinvolga i Paesi partecipanti. E proporremo ai sindaci anche di costituire una rete permanente di città del Mediterraneo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 13:41

