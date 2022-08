Firenze, il calcio storico si sposta sul ring: la sfida per il titolo dei pesi massimi sarà tra due calcianti?

Il calcio storico fiorentino è pronto per spostarsi sul ring di pugilato. Nel caso in cui, infatti, il campione italiano dei pesi massimi Eduardo Giustini, fiorentino doc e calciante dei Bianchi, dovesse battere Massimo Notari, nel successivo e decisivo incontro si troverà di fronte Pietro Cappelli, anche lui fiorentino ma calciante degli Azzurri. Due volti noti del pugilato italiano e del calcio storico fiorentino che sul sabbione di piazza Santa Croce si sono incontrati già in molte occasioni.

La probabile sfida

Il 7 settembre, a Piombino, si sfideranno per il titolo dei pesi massimi il campione italiano Eduardo Giustini e Massimo Notari. E nel caso riesca a tenere la cintura, Giustini a quel punto incontrerà sul ring proprio il rivale «di piazza» Pietro Cappelli. La sfida, in quel caso si terrebbe entro la fine del 2022 proprio a Firenze.

Lo sfidante

E così il prossimo sfidante per il titolo designato dalla federazione, Pietro Cappelli, commenta sulle pagine de La Nazione il possibile scontro tra fiorentini: «Sarei felice vincesse Giuntini perché sarebbe un incontro speciale, tutto fiorentino, tra due fiorentini, due calcianti, nella città che amano». In quel caso Firenze ospiterebbe per la prima volta la sfida per il titolo pesi massimi.

