«Firenze c'è». Il messaggio di Nardella: «12 tonnellate di prodotti di prima necessità voleranno in Ucraina»

Firenze continua nel suo incessante aiuto all'Ucraina. E il sindaco Dario Nardella e l'assessore al Welfare Sara Funaro sono in prima linea per aiutare i volontari della Misericordia di Firenze per caricare le 12 tonnellate di prodotti di prima necessità diretti a Kiev e Leopoli. E a darne l'annuncio è proprio il primo cittadino di Firenze che, in un video all'interno di uno dei più grandi capannoni della Mercafir, informa che sabato 2 aprile partirà l'aero cargo pieno di cibo, vestiti e medicinali.

Alla Mercafir per dare una mano ai volontari della @MisericordiaFI. Da qui partiranno 12 tonnellate di aiuti umanitari per il popolo ucraino. Vestiti, farmaci, cibo e tanti altri beni di prima necessità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito. #Firenze c’è 🇺🇦 @sarafunaro pic.twitter.com/hDdpVxjKBs — Dario Nardella (@DarioNardella) April 1, 2022

Firenze c'è e continua ad aiutare l'Ucraina. Questo il messaggio lanciato sui propri social dal sindaco di Firenze. Nel video si nota la grande quantità di beni di prima necessità nel capannone della Mercafir che, mano a mano, Nardella e i volontari caricano sui camion. Questa è la più grande spedizione che verrà fatta dall'inizio della guerra per Firenze. Grazie alla partecipazione di ITA Airways che ha messo a disposizione della città un airbus A320 per il volo diretto che andrà a sopperire alle tante assenze del popolo ucraino.

L'iniziativa, come spiegato nel video, è nata il 5 marzo a Palazzo Vecchio. La Misericordia di Firenze, con l'aiuto del Comune di Firenze, ha messo su una task force di aiuti tra privati e organizzazioni benefiche.

Con questa iniziativa Firenze aiuterà, ancora una volta, il popolo ucraino e riuscirà a portare in Italia altri 150 profughi che scappano dalla guerra, tra mamme e bambini. Un'operazione che ha visto all'opera centinaia di fiorentini che non si sono tirati indietro di fronte all'emergenza umanitaria scoppiata con la guerra.

