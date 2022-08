Firenze, in bici con hashish e cocaina sotto al sellino: 29enne arrestato dopo aver tentato la fuga

Si aggirava per il centro di Firenze in bicicletta, ma sotto al sellino nascondeva hashish e cocaina. Ma il suo girovagare nella notte ha insospettito i carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne di nazionalità tunisina.

La scoperta durante un controllo

I militari della stazione di Firenze Ricorboli stavano eseguendo un servizio di controllo perlustrativo della zona, quando sono stati richiamati dall'atteggiamento sospetto dell'uomo. Il 29enne è stato fermato per un controllo, ma nel corso degli accertamenti si sono resi conto che dal sellino della bicicletta sporgeva una busta di plastica. Al suo interno sono stati ritrovati 9 involucri di cocaina, per un totale di 6 grammi, e un involucro di hashish, di meno di un grammo.

Ha tentato la fuga

Dopo la scoperta dei militari, l’uomo ha tentato più volte di darsi alla fuga, anche colpendo i carabinieri con spinte e calci, motivo per cui è stato immediatamente condotto presso la caserma. L'uomo è stato quindi arrestato e il Tribunale di Firenze ha emesso una misura cautelare, ai danni del 29enne, di divieto di dimora nel comune di Firenze.

