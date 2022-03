Firenze, i prezzi di benzina, diesel, Gpl: ecco i distributori più economici

Il caro carburante ti preoccupa? Niente paura, basta saper scegliere i distributori più economici per evitare che l'inevitabile stangata sia ancora più dura. Ecco una lista dei distributori più economici di Firenze in base al tipo di carburante: benzina, diesel e Gpl. I prezzi vengono segnalati direttamente dagli utenti sulla popolare App PrezziBenzina, da anni tra le più utilizzate d'Italia.

Leggi anche > Caro benzina, il decreto taglia prezzi arriva oggi: ecco cosa accadrà

I DISTRIBUTORI DI BENZINA PIU' ECONOMICI

I distributori più economici a Firenze si concentrano soprattutto in periferia, indipendentemente dal tipo di carburante. Per quanto riguarda la benzina, il prezzo più conveniente si registra alla Tamoil PienOK di via delle Cave di Monteripaldi 44/P (1,990 euro al litro). Al Tamoil PienOk, al Galluzzo, invece, il prezzo è di 1,999 euro al litro. In città, invece il più economico è il Tamoil PienOk di viale Guidoni 50 dove la benzina costa 2,019 euro al litro. Mentre in zona Isolotto, è l'IP di viale Etruria 30 a offrire il prezzo più conveniente della zona a 2,039 euro al litro.

I DISTRIBUTORI DIESEL PIU' ECONOMICI

Per il diesel, il prezzo più conveniente si registra alla Tamoil PienOK di viale Alessandro Guidoni 50 (1,999 euro al litro). Stesso prezzo che si può trovare anche al Tamoil PienOk in via Senese 220, al Galluzzo. Prezzi più bassi della media anche alla IP di viale Talenti 56 all'isolotto (2,009 euro al litro), al Q8easy di Peretola in via Sestese 86 (2,024 euro al litro), alla Eni di via del Romito (2,034 euro al litro).

I DISTRIBUTORI GPL PIU' ECONOMICI

Per il Gpl, particolarmente conveniente appare Aquila in via Osmannoro 244, a Sesto Fiorentino (0,839 euro al litro). Economico anche il prezzo della Beyfin di Peretola in viale Luder 40 (0,869 euro al litro).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA