Firenze, auto esce di strada e prende fuoco: 35enne muore carbonizzato

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 5.00 nel Comune di Fucecchio, nei pressi della località Le Vedute, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una vettura è finita fuori strada e si è incendiata.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad estinguere l'incendio, rinvenendo poi all'interno il corpo senza vita di un uomo di 35 anni. Sul posto anche i Carabinieri e personale del 118. L'intervento si è concluso intorno alle ore 7.40.

