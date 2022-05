Auto precipita dal ponte dentro l'Arno nel Pisano: salvo il conducente

Un uomo di 46 anni è stato soccorso questa mattina dopo che la sua auto è precipitata dal ponte sul fiume Arno che collega Castelfranco di Sotto (Pisa) con San Romano, frazione di Montopoli in Val d'Arno (Pisa). Secondo quanto appreso, l'allarme è stato dato attorno alle 7.30 di oggi quando alcune persone hanno visto il veicolo in fondo all'argine.

Il recupero del conducente è avvenuto grazie all'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco: l'uomo era in stato confusionale ma non in gravi condizioni, ed è stato trasferito in ambulanza per accertamenti al pronto soccorso di Empoli (Firenze). Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e si sta cercando di capire se su quel veicolo, oltre alla persona soccorsa, ce ne fossero altre

