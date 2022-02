Firenze, attacchi incendiari contro due scuole: indagini in corso

Due attacchi incendiari, nello scorso weekend a Firenze, contro due scuole. Si tratta della primaria Balducci e della secondaria di primo grado Paolo Uccello, situate nella stessa zona, quella di via Pistoiese. Le fiamme hanno danneggiato gli ingressi delle due scuole.

La scoperta dei raid è avvenuta questa mattina, quando i custodi sono andati ad aprire gli edifici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della squadra mobile della questura di Firenze e della polizia scientifica. Dai primi rilievi effettuati sembra che nel caso della scuola Paolo Uccello ignoti, dopo essersi introdotti nel giardino del complesso, avrebbero usato una bottiglia molotov. Per quanto riguarda la primaria Balducci, all'ingresso sono stati rinvenuti degli stracci imbevuti di liquido infiammabile.

Il gesto non è stato rivendicato e gli investigatori propendono per l'ipotesi del gesto vandalico. Dopo l'ispezione dei locali da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per verificare l'agibilità delle strutture, i bambini sono stati fatti entrare da ingressi secondari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 12:40

