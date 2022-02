Attacchi incendiari a due scuole di Firenze: il girotondo dei bambini. «La risposta più forte sono loro»

Un girotondo colorato intorno alle scuole Balducci e Paolo Uccello per dire NO a ogni forma di vandalismo. Gli alunni, gli insegnanti e le dirigenti scolastiche delle scuole questa mattina hanno abbracciato simbolicamente le loro scuole dopo gli atti vandalici commessi agli ingressi nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 febbraio.

«I gravissimi atti di vandalismo che sono stati compiuti ai danni alle scuole Balducci e Paolo Uccello non sono accettabili - ha detto l’assessore all’Educazione, Sara Funaro - e il modo migliore per reagire a questi episodi, oltre a condannarli, è fare quello che abbiamo fatto oggi: abbracciare tutti insieme, idealmente e fisicamente, le scuole per lanciare il messaggio che la scuola c’è, è viva ed è presente con tutto il suo popolo, composto da studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie. La scuola è il cuore della nostra comunità, della nostra società, noi ci teniamo e non ci facciamo intimidire da questo tipo di attacchi ignobili».



«In questi giorni ho sentito molte persone che mi chiedevano cosa fosse successo nelle due scuole che sono state oggetto di atti vandalici. Le due scuole - ha detto il presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli - sono state ferite. Sia la Paolo uccello che la Balducci. Mi auguro che gli enti preposti trovino i responsabili. La cura a queste ferite già la vediamo perché la scuola ferita la si cura facendo più scuola. Mettendo al centro l’edificio, così come abbiamo fatto con questo girotondo, e continuare a credere: genitori, insegnanti e ragazzi alla scuola come luogo di educazione e di crescita dei futuri cittadini».

La riposta più forte agli atti vandalici nelle #scuole Uccello e Balducci sono loro. Bambini e ragazzi in girotondo per abbracciare la loro seconda casa e per rispondere con il sorriso a chi li ha offesi. Bravissimi! 👏🏼 @sarafunaro pic.twitter.com/mfpqXOoWnB — Dario Nardella (@DarioNardella) February 9, 2022

Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha voluto dire la sua su Twitter: «La risposta più forte agli atti vandalici nelle scuole sono loro. Bambini e ragazzi in girotondo per abbracciare la loro seconda casa e per rispondere con il sorriso a chi li ha offesi. Bravissimi!»

