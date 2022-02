Firenze, armati di tirapugni aggrediscono tre ragazzi in strada: fermati due minorenni

Armati di tirapugni hanno pestato senza motivo tre ragazzi a passeggio per strada nel Fiorentino. Un 14enne e un 16enne sono stati fermati dai carabinieri per l'aggressione avvenuta nel comune di Campi Bisenzio. Il 16enne è stato arrestato, mentre il 14enne è stato denunciato e affidato ai genitori. Le vittime della violenza, tutti 21enni, hanno detto di essere stati picchiati senza ragione. Uno ha riportato 40 giorni di prognosi per la frattura del dito di una mano nel tentativo di proteggersi dai pugni alla testa. Sei giorni di prognosi per gli altri due giovani.

L'aggressione è avvenuta nella notte di domenica 27 febbraio in località Capalle, nella zona di villa Montalvo. A dare l'allarme verso le 4.30, un passante che aveva notato tre giovani con delle ferite e altri due che si allontanavano. I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto riuscendo a rintracciare i presunti autori del pestaggio poco distante dal luogo dell'aggressione. In base a quanto finora accertato, i due avevano picchiato senza apparente motivo, utilizzando anche tirapugni, i tre giovani con particolare violenza, colpendoli anche sulla testa. Il 16enne, arrestato è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza minorile di Firenze. Denunciato il 14enne che è stato affidato ai genitori, in attesa di ulteriori accertamenti e riscontri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 18:08

