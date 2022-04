Firenze, apre il primo supermercato per accogliere persone con autismo. Funaro: «Un luogo accogliente per tutti»

Un supermercato inclusivo, che renda la spesa facile per tutti. È il nuovo supermercato Coop che il 21 aprile alle 8 ha aperto le sue porte nel quartiere fiorentino delle Cure, in via Caracciolo 11. Il punto vendita nasce da un percorso partecipativo fatto dall'ascolto dei clienti e delle loro esigenze e da un'importante collaborazione con Autismo Firenze, associazione formata da un gruppo di famiglie con figli autistici adolescenti o giovani adulti, per rendere il negozio accogliente per chi ha un disturbo dello spettro autistico. Questo punto vendita è il primo in assoluto che ha previsto una formazione specifica per il personale e fornisce un kit di percorso per la spesa. L'obiettivo è rendere gli acquisti un momento di autonomia, trasformando il supermercato in un luogo accogliente, dove una persona con autismo possa sentirsi a suo agio.

L'assessore al Welfare Sara Funaro su Instagram ha commentato così l'apertura di questo supermercato esclusivo e inclusivo: «Inaugurata oggi la nuova Coop alle Cure nel quartiere 2, il primo supermercato pensato per accogliere le persone con autismo, grazie alla collaborazione di Unicoop Firenze con l’associazione Manuali Casadasè.



Grazie a Autismo Firenze abbiamo avviato importanti progetti per dare pari opportunità ai nostri ragazzi. Era il 2018 quando lanciavamo il progetto 'Autismo - In viaggio attraverso l’aeroporto' che facilitava l’accesso negli scali di Pisa e Firenze. Nel 2019, poi, abbiamo avviato il progetto 'Autismo Welcome' che ha creato una rete di esercizi pubblici 'amici' delle persone autistiche.



Oggi Unicoop ha messo in campo una risposta concreta e importante con l’inaugurazione del primo supermercato interamente ideato per permettere alle persone con autismo di fare la spesa in autonomia. Attraverso un percorso a colori le persone autistiche potranno affrontare questo momento della quotidianità con tranquillità e autonomamente».

Il kit per la spesa, una borsa in cotone, sarà consegnato ai ragazzi dell'associazione, ma potrà anche essere richiesto. Lo shopper porta i due loghi di Unicoop Firenze e di Autismo Firenze e un'immagine di un riccio blu, il colore che rappresenta i disturbi dello spettro autistico. Nella borsa ci sono le istruzioni per fare la spesa, 'Storia sociale', un libriccino illustrato che descrive i probabili 'rischi' cui si va incontro, in un percorso narrato con degli esempi, come: «Se nelle corsie c'è tanta gente si può chiedere aiuto alle persone con la divisa rosso vino». C'è poi il 'riccio bollone', rotondo e rigido, da appendere al carrello spesa o al cestino: in questo modo lavoratori e clienti sono sensibilizzati e possono prestare maggiore attenzione alle esigenze della persona con autismo. Nella borsa c'è anche un quaderno della spesa, un raccoglitore con fogli plastificati divisi per colore e descrizione semplificata. Ogni prodotto è illustrato e colorato in piccole tessere adesive, che si possono staccare e riattaccare sulla lista plastificata, per comporre il 'puzzle' spesa. Infine la pianta schematizzata del supermercato. Anziché le classiche descrizioni merceologiche, sulla mappa e all'inizio e alla fine dei corridoi, sono riportate descrizioni semplificate e connotate da diversi colori. All'ingresso c'è il repartio freschi, all'uscita una cassa dedicata, indicata in alto dal riccio blu.

Un ulteriore passo in avanti per Firenze e per la sua vicinanza ai bisogni delle persone affette da autismo. ​



