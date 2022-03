Firenze, appartamento a fuoco nella notte: cinque persone intossicate

Cinque persone sono rimaste intossicate a Firenze, dopo che un incendio, nella notte, ha completamente avvolto un appartamento.

L'intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 2.30 in via Niccolò Paganini, nel quartiere di Novoli. I cinque intossicati, di età compresa tra i 19 e i 63 anni, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, che li ha trasportati all'ospedale di Careggi in codice giallo: le loro condizioni di salute sono discrete. Le fiamme sono state completamente domate intorno alle 3.45, mentre sono ancora da chiarire le cause dell'incendio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 13:00

