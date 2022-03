Firenze, anziana borseggiata sul bus: la polizia ferma lo scippatore e recupera la refurtiva

Lieto fine, a Firenze, per un'anziana che era stata borseggiata a bordo di un autobus. È accaduto ieri, nel primo pomeriggio: la polizia è riuscita infatti a fermare lo scippatore, un 26enne tunisino già noto alle forze dell'ordine, e a recuperare la refurtiva.

Lo scippo era avvenuto a bordo di un bus nella tarda mattinata di ieri, poi, poco dopo le 13, nella zona delle Cascine, alcuni agenti di polizia avevano notato un tunisino che, spostandosi in bici, aveva accelerato in modo sospetto alla vista della volante. A quel punto, i poliziotti lo hanno seguito verso il parco e lo hanno fermato in via delle Cascine. Qui, il tunisino è stato scoperto in possesso di uno smartphone, che era stato rubato proprio all'anziana sul bus.

Il 26enne è stato sottoposto a fermo per identificazione e al momento denunciato per il reato di ricettazione. Per l'anziana derubata è stata invece una graditissima sorpresa quando nel primo pomeriggio l'ha contattata la Polizia di Stato, annunciandole il ritrovamento del suo cellulare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 15:20

