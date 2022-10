Firenze, l'allarme lanciato dall'assessore Funaro sulla salute mentale dei giovani: «I dati devono preoccupare»

Nella giornata mondiale dedicata alla salute mentale, da Firenze si alza il grido di allarme di Sara Funaro, assessore all'Educazione e al Welfare. Sempre più giovani in Toscana soffrono di patologie e i ricoveri ordinari tra gli adolescenti aumentano di anno in anno. Una situazione che richiede un intervento da parte del territorio e che l'assessore invita a realizzare: «Teniamo alta l'attenzione».

«I dati presentati oggi alla terza edizione della 'Mental Health Marathon', in occasione della terza giornata mondiale della salute mentale, ci restituiscono una fotografia preoccupante del disagio crescente che colpisce quotidianamente i nostri giovani», racconta su Facebook Sara Funaro. «Nella Asl Toscana Centro, negli ultimi tre anni i ricoveri ordinari di adolescenti (10-17 anni) per problemi di salute mentale sono aumentati del 37%, e le prime visite dei minori al centro disturbi nutrizione e alimentazione passate dalle 89 del 2018 alle 244 del 2021: sono dati allarmanti che non dobbiamo sottovalutare».

«Manca attenzione»

Poi l'attenzione dell'assessore Funaro si sposta sulla mancata attenzione nei confronti di tali problemi: «Troppo spesso le problematiche legate alla salute mentale non vengono trattate con la necessaria attenzione, è necessario invece impegnarsi maggiormente per intercettare il malessere che colpisce soprattutto i più giovani», prosegue.

La priorità

Sara Funaro, infine, parla della priorità del Comune di Firenze e non solo. «La nostra priorità rimane la salute mentale dei nostri cittadini e dei nostri ragazzi. In Regione Toscana la proposta di legge del consigliere regionale, Andrea Vannucci, sullo psicologo di base mira proprio a dare una risposta concreta e a tenere alta l'attenzione sempre!»

