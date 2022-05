Firenze, accoltellato in strada dopo una lite fra stranieri. Preso a pugni il poliziotto che voleva dividerli

Un uomo è stato accoltellato in una lite di strada a Firenze, ieri sera, nel piazzale di Porta al Prato, davanti alla stazione Leopolda. È originario del Gambia e ha 32 anni. È stato portato all'ospedale di Careggi con una ferita da taglio al torace, non risulta al momento in pericolo di vita.

La polizia ha identificato chi lo ha colpito, un albanese di 28 anni, che al culmine di una discussione sfociata in colpi a mani nude e pure di ombrello, ha estratto una lama tirando dei fendenti all'africano. Nella vicenda si è inserito un poliziotto della Polstrada, libero dal servizio, che è intervenuto per separare i due ed è stato a sua volta colpito da pugni. L'agente è stato portato per le contusioni al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. In un terzo ospedale cittadino, a Torregalli, è stato accompagnato anche l'albanese sempre per contusioni riportate nel tafferuglio. Al vaglio della polizia ci sono i motivi dello scontro tra i due stranieri. La zona in cui si è verificato l'episodio è prossima all'ingresso del Parco delle Cascine sui viali intorno al centro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 10:31

